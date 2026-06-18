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Посол Барбин: милитаризацию Гренландии прикрывают якобы растущей угрозой от РФ

Российский посол в Копенгагене подчеркнул, что до недавнего времени Дания отрицала наличие военной активности РФ в районе острова.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москва фиксирует милитаризацию Гренландии, которая ведется под прикрытием утверждений о якобы растущей российской военной угрозе. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат указал на запуск НАТО операции «Арктический часовой». По словам Барбина, ее целью является «устрашение России», а также взятие под контроль судоходных маршрутов, среди которых выход РФ из Арктики в Северный Атлантический океан.

Посол в Копенгагене отметил, что Арктика усилиями НАТО при активном участии Дании превращается в зону противостояния и напряженности.

«Милитаризация острова и Арктики в целом ведется под прикрытием утверждений о якобы растущей российской военной угрозе, хотя до недавнего времени Копенгаген отрицал наличие военной активности России в районе Гренландии», — сказал дипломат.

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