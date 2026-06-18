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Пассажиры севшего в Сочи рейса Smartavia вылетят резервным бортом в Архангельск

Пассажиры рейса авиакомпании Smartavia, вынужденно вернувшегося в аэропорт Сочи, будут отправлены в Архангельск на резервном воздушном судне.

Пассажиры рейса авиакомпании Smartavia, вынужденно вернувшегося в аэропорт Сочи, будут отправлены в Архангельск на резервном воздушном судне.

Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.

«Для пассажиров будет организован перелёт в аэропорт Архангельск на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении.

Также в авиакомпании отметили, что вернувшийся борт будет осмотрен техническими специалистами.

Ранее Росавиация сообщила, что самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи.