Пассажиры севшего в Сочи рейса Smartavia вылетят резервным бортом в Архангельск

Пассажиры рейса авиакомпании Smartavia, вынужденно вернувшегося в аэропорт Сочи, будут отправлены в Архангельск на резервном воздушном судне.
Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика.
«Для пассажиров будет организован перелёт в аэропорт Архангельск на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении.
Также в авиакомпании отметили, что вернувшийся борт будет осмотрен техническими специалистами.
Ранее Росавиация сообщила, что самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи.