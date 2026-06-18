Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Малайзии вспомнил разговор с Путиным о трёх тронах

Премьер-министр Анвар Ибрагим во время общения с Владимир Путин вспомнил шутливый эпизод, произошедший во время одной из их предыдущих встреч.

Премьер-министр Анвар Ибрагим во время общения с Владимир Путин вспомнил шутливый эпизод, произошедший во время одной из их предыдущих встреч. На этот момент обратил внимание журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Речь идет о разговоре в Андреевском зале Кремля, когда российский лидер показал гостю три трона и задал вопрос, для кого предназначено третье кресло, если два других предназначены для царя и царицы.

Тогда Анвар Ибрагим без раздумий ответил, что третий трон может быть предназначен для второй жены. Эта реплика вызвала смех у обоих собеседников.

Во время новой встречи малайзийский премьер напомнил о том случае и отметил, что история получила широкое распространение и стала популярной в интернете. После этого он с улыбкой заметил, что с тех пор в его семейной жизни ничего не изменилось.

«А у меня всё ещё одна жена!» — сказал Ибрагим, вновь вызвав смех участников беседы.

Судя по реакции собеседников, воспоминание о старом разговоре стало одним из неформальных моментов общения, подчеркнув теплую атмосферу встречи и дав возможность лидерам ненадолго отойти от обсуждения официальной повестки.

Читайте также: Удар по автобусу с детьми: генсек ОДКБ выступил с жестким заявлением.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше