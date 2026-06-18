Премьер Малайзии вспомнил разговор с Путиным о трёх тронах

Премьер-министр Анвар Ибрагим во время общения с Владимир Путин вспомнил шутливый эпизод, произошедший во время одной из их предыдущих встреч. На этот момент обратил внимание журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Речь идет о разговоре в Андреевском зале Кремля, когда российский лидер показал гостю три трона и задал вопрос, для кого предназначено третье кресло, если два других предназначены для царя и царицы.
Тогда Анвар Ибрагим без раздумий ответил, что третий трон может быть предназначен для второй жены. Эта реплика вызвала смех у обоих собеседников.
Во время новой встречи малайзийский премьер напомнил о том случае и отметил, что история получила широкое распространение и стала популярной в интернете. После этого он с улыбкой заметил, что с тех пор в его семейной жизни ничего не изменилось.
«А у меня всё ещё одна жена!» — сказал Ибрагим, вновь вызвав смех участников беседы.
Судя по реакции собеседников, воспоминание о старом разговоре стало одним из неформальных моментов общения, подчеркнув теплую атмосферу встречи и дав возможность лидерам ненадолго отойти от обсуждения официальной повестки.
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