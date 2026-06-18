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Трамп: США сохранят усиленное военное присутствие у Ирана для выполнения сделки

При этом американский президент надеется, что «все пойдет хорошо».

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены сохранять усиленное военное присутствие в зоне Персидского залива, чтобы оказывать давление на Иран в целях выполнения им меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Хороший вопрос. Мы об этом не думали. Вероятно, еще какое-то время. Это хорошее место», — сказал он журналистам по прибытии в аэропорт Орли под Парижем из города Эвиан-ле-Бен по завершении саммита Группы семи, отвечая на вопрос о том, сколько еще продлится военное присутствие США у Ирана. «Я бы сказал, еще в течение небольшого времени. Чтобы посмотреть, как все пойдет. Думаю, все пойдет хорошо, но поглядим», — отметил американский лидер.

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