Трамп: США сохранят усиленное военное присутствие у Ирана для выполнения сделки

«Хороший вопрос. Мы об этом не думали. Вероятно, еще какое-то время. Это хорошее место», — сказал он журналистам по прибытии в аэропорт Орли под Парижем из города Эвиан-ле-Бен по завершении саммита Группы семи, отвечая на вопрос о том, сколько еще продлится военное присутствие США у Ирана. «Я бы сказал, еще в течение небольшого времени. Чтобы посмотреть, как все пойдет. Думаю, все пойдет хорошо, но поглядим», — отметил американский лидер.