МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США

В понедельник о подписании документа объявил и президент Дональд Трамп, не уточнив, как именно это произошло. Ранее ожидалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.