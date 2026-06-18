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МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США

Исмаил Багаи: Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о подписании Ираном и США меморандума о взаимопонимании, передает телеканал Press TV.

«Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что текст меморандума Ирана с США был официально завершен, так как обе стороны подписали его», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что процедуру провели электронным образом.

В понедельник о подписании документа объявил и президент Дональд Трамп, не уточнив, как именно это произошло. Ранее ожидалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.

Как заявляли иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане.

Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.

Кроме того, как добавил Вэнс, США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил.

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