МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США

«Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что текст меморандума Ирана с США был официально завершен, так как обе стороны подписали его», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что процедуру провели электронным образом.
В понедельник о подписании документа объявил и президент Дональд Трамп, не уточнив, как именно это произошло. Ранее ожидалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
Как заявляли иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане.
Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, как добавил Вэнс, США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил.