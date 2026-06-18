Трамп заявил, что США готовили убийство иранского генерала Сулеймани с Израилем

«Вы помните, что я взорвал его в долине смерти. Он вышел из самолета, и мы проследили за ним. И, честно говоря, Израиль ко мне относился замечательно, но они не хотели проводить эту атаку. Они были полностью готовы в ночь перед ней. Но, полагаю, они не хотели этого делать, поэтому мне пришлось принять решение», — рассказал он на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы семи (G7) в городе Эвиан-ле-Бен.