Трамп заявил, что США готовили убийство иранского генерала Сулеймани с Израилем

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовили операцию по убийству командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани совместно с Израилем.
«Вы помните, что я взорвал его в долине смерти. Он вышел из самолета, и мы проследили за ним. И, честно говоря, Израиль ко мне относился замечательно, но они не хотели проводить эту атаку. Они были полностью готовы в ночь перед ней. Но, полагаю, они не хотели этого делать, поэтому мне пришлось принять решение», — рассказал он на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы семи (G7) в городе Эвиан-ле-Бен.
«Как мы говорим в сфере недвижимости, это было совместное предприятие между Израилем и нами. Мы готовились целый месяц, знали, на каком самолете он будет лететь, почти за месяц до этого. Он летал только на коммерческих авиалайнерах: больших, с большим количеством пассажиров, потому что знал, что так мы не станем его сбивать», — добавил американский лидер.
Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада. В ответ Иран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военнослужащие.