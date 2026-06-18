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Press TV: Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании

Иран и Соединённые Штаты официально подписали меморандум о взаимопонимании, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Иран и Соединённые Штаты официально подписали меморандум о взаимопонимании, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Об этом сообщает Press TV.

По словам Багаи, обе стороны поставили свои подписи под текстом документа.

Первый пункт меморандума трижды упоминает Ливан, включая положения об уважении его территориальной целостности и суверенитета.

«Подписание соглашения о прекращении огня на данном этапе не означает, что мы забыли о прошлом или о дорогостоящих уроках, которые мы извлекли», — заявил Багаи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США собираются подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов.

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