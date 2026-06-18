Press TV: Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании

Об этом сообщает Press TV.
По словам Багаи, обе стороны поставили свои подписи под текстом документа.
Первый пункт меморандума трижды упоминает Ливан, включая положения об уважении его территориальной целостности и суверенитета.
«Подписание соглашения о прекращении огня на данном этапе не означает, что мы забыли о прошлом или о дорогостоящих уроках, которые мы извлекли», — заявил Багаи.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США собираются подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов.
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