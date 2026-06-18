«Бизнес и ничего больше»: как «Большая семёрка» планирует наращивать поддержку Украины

Кроме того, журналисты не исключили, что на форуме ЕС и США могли обсуждать некую сделку, в рамках которой Евросоюз окажет поддержку урегулированию между Соединёнными Штатами и Ираном, а Вашингтон, в свою очередь, поможет с Украиной. Сам Трамп публично заявил, что ему не особенно нужно содействие в ситуации с Ираном, однако, по данным дипломатических источников газеты, за закрытыми дверями риторика американского лидера была иной.