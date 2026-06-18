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МИД Ирана: текст меморандума с США был официально согласован

Обе стороны подписали документ, заявил официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи.

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Текст меморандума между США и Ираном был официально согласован, обе стороны подписали его. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Текст меморандума между Ираном и США был официально согласован, поскольку обе стороны подписали его», — приводит его слова телеканал Press TV.

Ранее президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в аэропорту Орли по прибытии в Париж из Эвиан-ле-Бен, заявлял, что Вашингтонская администрация намерена подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов.

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