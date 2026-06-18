Туск откровенно высказался о помощи Украине: «Это большой бизнес»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участие в проектах, связанных с поддержкой и восстановлением Украины, представляет значительный интерес для бизнеса и национальных экономик. Об этом он сказал, комментируя предстоящую конференцию в Гданьске.
По словам главы польского правительства, форум открывает широкие возможности для польских компаний и экономики страны в целом. Туск отметил, что мероприятие соберет политиков и представителей бизнеса из разных государств, которые будут обсуждать механизмы финансирования будущих проектов.
Премьер подчеркнул, что речь идет о крупных финансовых ресурсах. В частности, в ходе дискуссий могут затрагиваться вопросы использования средств, связанных с российскими активами, включая замороженные ресурсы и возможные репарационные механизмы.
Туск также заявил, что многие участники подобных инициатив рассчитывают не только оказать помощь Украине, но и получить экономическую выгоду от участия в программах восстановления страны.
Конференция должна пройти в июне в Гданьске. По словам польского премьера, для проведения форума необходимо участие Украины в качестве соорганизатора мероприятия.
Глава правительства Польши сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским в ближайшее время. Ожидается, что переговоры будут посвящены как организационным вопросам конференции, так и формату дальнейшего взаимодействия сторон.
Как следует из заявления Туска, польские власти рассматривают предстоящий форум не только как международную политическую площадку, но и как возможность для расширения участия национального бизнеса в будущих проектах, связанных с восстановлением украинской инфраструктуры и экономики.
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