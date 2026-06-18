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Глава МИД Ирана высказался о подписании меморандума с США

Багаи: главы Ирана и США уже могли подписать меморандум об окончании конфликта.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Президенты Ирана и США уже могли подписать меморандум об окончании конфликта, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Пока мы с вами говорим, предполагаю, что текст официально подписан президентами двух стран. Думаю, что он уже подписан», — сказал Багаи в эфире иранского телевидения, отметив, что предполагалось это сделать электронно.

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