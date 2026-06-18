Глава МИД Ирана высказался о подписании меморандума с США

«Пока мы с вами говорим, предполагаю, что текст официально подписан президентами двух стран. Думаю, что он уже подписан», — сказал Багаи в эфире иранского телевидения, отметив, что предполагалось это сделать электронно.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше