МО Украины подтвердило задержание военкомами владельца крупнейшего Telegram-канала

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Украины подтвердило, что сотрудники ТЦК (аналог военкомата) задержали владельца крупнейшего украинского Telegram-канала «Труха Украина» (согласно данным аналитического ресурса TGStat, более 3,1 млн подписчиков).
«5 июня во время совместного патрулирования представителей ТЦК и Национальной полиции гражданин был остановлен для проверки документов. После установления отсутствия законных оснований для отсрочки или бронирования его доставили в ТЦК для оформления документов в соответствии с действующим законодательством», — сообщило Минобороны Украины в Telegram-канале.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Такие инциденты неоднократно приводили к гибели людей.