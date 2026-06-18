США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

США и Иран объявили об урегулировании конфликта 15 июня. Президент США Дональд Трамп 17 июня заявил, что американская сторона подпишет меморандум о взаимопонимании в течение 48 часов. После этого стороны должны начать переговоры об иранской ядерной сделке и другим вопросам.