Шесть человек, пострадавших при атаке украинского дрона на автобус, остаются в больнице, остальные пассажиры вернулись домой.
Об этом сообщили в Гомельском облисполкоме.
«В Речицу приехали автобусы из Брянской области. Домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА. Ещё шесть человек остаются в больнице», — говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RT, что Европа может вновь проигнорировать атаку ВСУ на автобус с детьми.
При этом представитель Кремля сказал, что российская сторона обязана продолжать рассказывать миру о терактах украинской армии, несмотря на попытки западных стран игнорировать происходящее.
ВСУ ударили дроном по автобусу с детьми, которые ехали из Гомеля в Геленджик. По последним данным, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов.
Погибла сопровождавшая детей женщина, гражданка Белоруссии. У неё остались две дочери.
СК России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми.