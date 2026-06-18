Мема назвал отмену запрета на ядерное оружие серьезной ошибкой Финляндии

«Решение об отмене запрета на ядерное оружие — большая историческая ошибка для Финляндии. Это крайне прискорбное решение, подрывающее безопасность Финляндии. Оно не сделает Финляндию безопаснее, а превратит ее в мишень для ядерных ударов», — написал Мема в X.