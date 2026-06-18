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Мема назвал отмену запрета на ядерное оружие серьезной ошибкой Финляндии

По мнению члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы», это решение стало результатом вступления страны в НАТО.

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает отмену запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны большой ошибкой.

«Решение об отмене запрета на ядерное оружие — большая историческая ошибка для Финляндии. Это крайне прискорбное решение, подрывающее безопасность Финляндии. Оно не сделает Финляндию безопаснее, а превратит ее в мишень для ядерных ударов», — написал Мема в X.

По мнению политика, отмена запрета стала результатом вступления страны в НАТО.

«Ситуация кардинально изменится, если Финляндия получит ядерное оружие третьей страны», — добавил Мема.

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