Мема назвал отмену запрета на ядерное оружие серьезной ошибкой Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает отмену запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны большой ошибкой.
«Решение об отмене запрета на ядерное оружие — большая историческая ошибка для Финляндии. Это крайне прискорбное решение, подрывающее безопасность Финляндии. Оно не сделает Финляндию безопаснее, а превратит ее в мишень для ядерных ударов», — написал Мема в X.
По мнению политика, отмена запрета стала результатом вступления страны в НАТО.
«Ситуация кардинально изменится, если Финляндия получит ядерное оружие третьей страны», — добавил Мема.