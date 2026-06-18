Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта электронно

«Можно сказать, что текст окончательно готов, поскольку он был подписан», — сказал Багаи в эфире иранского телевидения, отметив, что это произошло электронным образом.
В начале эфира он сообщил, что меморандум должны были подписать президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп. По словам дипломата, нарушение договоренности обходится дороже, когда ее подписывают президенты двух стран.
Багаи добавил, что Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, церемонии же подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали в электронном виде.
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