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Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта электронно

Исмаил Багаи: Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Иран и США подписали текст меморандума о завершении конфликта, сделав это электронно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Можно сказать, что текст окончательно готов, поскольку он был подписан», — сказал Багаи в эфире иранского телевидения, отметив, что это произошло электронным образом.

В начале эфира он сообщил, что меморандум должны были подписать президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп. По словам дипломата, нарушение договоренности обходится дороже, когда ее подписывают президенты двух стран.

Багаи добавил, что Иран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, церемонии же подписания там не будет, поскольку стороны уже это сделали в электронном виде.

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