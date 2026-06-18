The Guardian: Мелони предложила назначить единого переговорщика с РФ

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за выдвижение единого переговорщика с Россией по Украине. Как сообщает газета The Guardian, с таким предложением глава итальянского правительства выступила на саммите Группы семи в Эвиане.
Мелони сказала, что поднимет эту тему на двухдневном саммите ЕС, открывающемся в Брюсселе 18 июня. При этом, по мнению премьера Италии, переговорщик должен быть из европейской «страны среднего размера», а не из одной из самых крупных стран сообщества.
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