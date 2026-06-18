The Guardian: Мелони предложила назначить единого переговорщика с РФ

Мелони сказала, что поднимет эту тему на двухдневном саммите ЕС, открывающемся в Брюсселе 18 июня. При этом, по мнению премьера Италии, переговорщик должен быть из европейской «страны среднего размера», а не из одной из самых крупных стран сообщества.