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Форвард сборной Кот-д’Ивуара был арестован перед ЧМ по делу о ставках

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи был задержан французской полицией в рамках расследования дела о возможных договорных матчах.

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи был задержан французской полицией в рамках расследования дела о возможных договорных матчах.

По данным Reuters, речь идёт о проверке эпизода во время матча за «Ниццу» в чемпионате Франции, где фиксировался всплеск ставок на получение жёлтой карточки игроком. Следствие рассматривает версию о возможном умышленном влиянии на игровой эпизод.

Сообщается, что футболист был задержан 29 мая и после допроса отпущен. На данный момент ему не предъявлены официальные обвинения, расследование продолжается.

Ваи был включён в состав сборной Кот-д’Ивуара на чемпионат мира 2026 года 15 мая — за четыре дня до матча, который вызвал подозрения.

На мундиале форвард вышел в стартовом составе против сборной Эквадора (1:0), провёл на поле 55 минут и попал в перекладину.

Ранее сообщалось, что букмекеры принимают ставки на слёзы Роналду на чемпионате мира — 2026.