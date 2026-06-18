Форвард сборной Кот-д’Ивуара был арестован перед ЧМ по делу о ставках

По данным Reuters, речь идёт о проверке эпизода во время матча за «Ниццу» в чемпионате Франции, где фиксировался всплеск ставок на получение жёлтой карточки игроком. Следствие рассматривает версию о возможном умышленном влиянии на игровой эпизод.