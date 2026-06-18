Трамп отметил роль Китая в урегулировании конфликта с Ираном

«Я говорил вам ранее — Китай действовал замечательно. А они могли действовать [с точки зрения США] плохо. Они могли предпринять попытку прорвать [американскую] блокаду [иранских морских портов]. Они могли направить [туда] нефтеналивной танкер с шестью эсминцами сопровождения по обоим бортам. Они этого не сделали», — сказал американский лидер на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы семи во Франции.