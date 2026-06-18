Трамп отметил роль Китая в урегулировании конфликта с Ираном

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Китай и его руководство сыграли положительную роль в урегулировании конфликта США и Ирана, признал американский президент Дональд Трамп. Он также подтвердил, что у США нет информации о каких-либо поставках оружия из КНР Ирану.
«Я говорил вам ранее — Китай действовал замечательно. А они могли действовать [с точки зрения США] плохо. Они могли предпринять попытку прорвать [американскую] блокаду [иранских морских портов]. Они могли направить [туда] нефтеналивной танкер с шестью эсминцами сопровождения по обоим бортам. Они этого не сделали», — сказал американский лидер на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы семи во Франции.
«Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] помог мне. Он пытался помогать. И, думаю, вероятно, помог решить этот [вопрос]», — отметил Трамп.
По его словам, Китай закупает значительные объемы нефти в зоне Персидского залива и для Пекина вопрос перебоев в поставках имеет большое значение.
«Они получают из этого региона 50% своей нефти. Так что это было нелегко. Президент Си действовал фантастически», — повторил президент США. «Он не предоставил [Ирану] никаких крупных вооружений, могу вам это сказать», — заявил американский лидер. «Я и просить не мог о большем», — подчеркнул он.
Как заявил в конце апреля официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, Пекин не поставляет Тегерану, вопреки утверждениям в западной печати, системы противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты.