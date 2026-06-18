Зеленский сообщил о новом разговоре с Трампом и Макроном на саммите G7

Саммит G7, проходивший с 15 по 17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, был отмечен стремлением западных союзников сохранить единство на фоне острых геополитических кризисов. Центральное место в повестке заняли два конфликта: на Украине и Ближнем Востоке. Лидеры Большой семёрки подтвердили «непоколебимую поддержку Киеву» и договорились усилить давление на Россию новыми санкциями, особенно в энергетическом секторе, а также ускорить поставки Украине систем ПВО и ракет. Кроме того, в ходе встречи обсуждались глобальные экономические дисбалансы, связанные с политикой Китая, и риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, в обсуждении которого приняли участие топ-менеджеры ведущих технологических компаний.