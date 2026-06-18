Верхувен проиграл апелляцию по результату боя с Усиком и призвал организовать реванш

Верхувен отметил, что показания секунданта и врача подтвердили отсутствие у него признаков сотрясения или дезориентации, однако это не изменило позицию комиссии. По его словам, зрителей лишили возможности увидеть 12-й раунд, а сам он считает логичным провести реванш и завершить историю в ринге.