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Верхувен проиграл апелляцию по результату боя с Усиком и призвал организовать реванш

Нидерландец Рико Верхувен сообщил, что его апелляция по итогам поединка с Александром Усиком не была удовлетворена.

Нидерландец Рико Верхувен сообщил, что его апелляция по итогам поединка с Александром Усиком не была удовлетворена.

Бывший кикбоксер ранее уступил украинскому боксёру техническим нокаутом после спорной остановки боя. Верхувен настаивал, что рефери фактически завершил поединок уже после сигнала об окончании 11-го раунда.

По мнению комиссии, судья действительно остановил бой после гонга, однако это не было признано фактором, способным повлиять на итоговый результат.

Верхувен отметил, что показания секунданта и врача подтвердили отсутствие у него признаков сотрясения или дезориентации, однако это не изменило позицию комиссии. По его словам, зрителей лишили возможности увидеть 12-й раунд, а сам он считает логичным провести реванш и завершить историю в ринге.

Ранее россиянин Мурат Гассиев оценил возможный реванш с украинцем Александром Усиком.