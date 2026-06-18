В ОП назвали общественную дипломатию важным инструментом взаимодействия в мире

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Общественная дипломатия остается самостоятельным и востребованным инструментом международного взаимодействия. Такое мнение выразила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева на пленарном заседании «Латинская Америка и формирование современного мира: идеи, культура, наследие» в рамках Всемирного общественного саммита, который проходил в Бразилии 16−17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
«Сейчас, когда традиционная дипломатия демонстрирует свое критическое состояние, именно общественная дипломатия сохраняет пространство для открытого и равноправного диалога между людьми», — сказала Михеева, слова которой привели в пресс-службе.
Михеева подчеркнула, что форум подтверждает растущий статус общественной дипломатии. По ее словам, потенциал этого направления продолжает расти, а ОП РФ высоко ценит партнерство с Ассамблеей народов мира.
Первый зампред комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов, который выступил модератором заседания, в свою очередь отметил, что общественный, интеллектуальный, экономический и культурный потенциал стран Латинской Америки чрезвычайно высок. «Для выработки практических инициатив сотрудничества с этим регионом мира нужно ускорять и усиливать диалог с нашими латиноамериканскими коллегами, и сегодняшний общественный форум дает для этого все возможности», — сказал Анисимов, которого цитирует пресс-служба.
Участники дискуссии обсудили роль Латинской Америки в формировании многополярного мира, культурное наследие народов региона, а также перспективы для развития сотрудничества по линии общественной дипломатии.
«Новый мир: Латинская Америка в создании общего будущего» прошел в городе Сальвадор в Бразилии. В нем принимали участие общественные деятели, журналисты, ученые, представители законодательных органов власти и профсоюзные лидеры из 21 страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Организаторами мероприятия выступили Ассамблея народов мира и Центральный союз трудящихся Бразилии СТВ.