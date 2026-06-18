В ОП назвали общественную дипломатию важным инструментом взаимодействия в мире

Первый зампред комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов, который выступил модератором заседания, в свою очередь отметил, что общественный, интеллектуальный, экономический и культурный потенциал стран Латинской Америки чрезвычайно высок. «Для выработки практических инициатив сотрудничества с этим регионом мира нужно ускорять и усиливать диалог с нашими латиноамериканскими коллегами, и сегодняшний общественный форум дает для этого все возможности», — сказал Анисимов, которого цитирует пресс-служба.