МИД Грузии: Запад не может смириться с тем, что страна защитила свой суверенитет

«Мы ничего не портили. Мы просто защитили себя. Мы защитили нашу страну. Мы оказались той властью, которая ценой каких-то абстрактных вопросов не пожертвовала страной. Грузия вообще могла бы и исчезнуть в случае подключения к военным действиям. Никто не знает, где мы были бы сегодня. Сложно представить, чтобы сегодня у кого-то из нас была бы возможность так мирно сидеть и разговаривать», — сказала Бочоришвили.