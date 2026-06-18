МИД Грузии: Запад не может смириться с тем, что страна защитила свой суверенитет

ТБИЛИСИ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Грузии решили встать на путь защиты суверенитета и не втягиваться в боевые действия против РФ, что оказалось неприемлемым для представителей стран Запада. Об этом заявила вице-премьер, глава МИД республики Мака Бочоришвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
«Мы ничего не портили. Мы просто защитили себя. Мы защитили нашу страну. Мы оказались той властью, которая ценой каких-то абстрактных вопросов не пожертвовала страной. Грузия вообще могла бы и исчезнуть в случае подключения к военным действиям. Никто не знает, где мы были бы сегодня. Сложно представить, чтобы сегодня у кого-то из нас была бы возможность так мирно сидеть и разговаривать», — сказала Бочоришвили.
Как отметила министр, определенным силам извне было сложно смириться с тем, что республика решила не поддаваться давлению и не вступать в боевые действия. «Для определенных сил это сложно принять — как смеет и противится одна маленькая страна, одна маленькая политическая сила “Грузинская мечта” (правящая партия — прим. ТАСС) тому заданному желанию и плану, согласно которому наша страна должна была иметь абсолютно другую функцию», — добавила Бочоришвили.
25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта того же года Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Это решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ.