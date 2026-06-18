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Трамп не уточнил, может ли расширить поставки оружия Украине

При этом американский лидер фактически выразил мнение, что дела у Киева на поле боя обстоят неплохо.

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал пояснять, может ли он расширить объемы поставок вооружений Украине.

Вопрос о возможности увеличения масштабов таких поставок был задан ему журналистами по прибытии в аэропорт Орли под Парижем из города Эвиан-ле-Бен после завершения саммита Группы семи. «Они платят за это. Я отправляю это в Европу. Европа за это платит. НАТО платит за это. В отличие от [реалий предыдущего президента США Джо] Байдена, который передал [безвозмездно Киеву военную] технику на $300 млрд», — ответил американский лидер. Он оставил без уточнения суть вопроса.

При этом Трамп фактически выразил мнение, что дела у Киева на поле боя обстоят сейчас неплохо. «Ну, дела у них обстоят достаточно хорошо», — полагает президент США. «Но дела у них обстоят достаточно хорошо, они держатся. У них отличное оснащение, наше оснащение, не забывайте об этом. Но дела у них обстоят достаточно хорошо», — утверждал аммериканский лидер. «Россия — большая страна. Намного больше в военном плане», — добавил он.

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