Трамп не уточнил, может ли расширить поставки оружия Украине

Вопрос о возможности увеличения масштабов таких поставок был задан ему журналистами по прибытии в аэропорт Орли под Парижем из города Эвиан-ле-Бен после завершения саммита Группы семи. «Они платят за это. Я отправляю это в Европу. Европа за это платит. НАТО платит за это. В отличие от [реалий предыдущего президента США Джо] Байдена, который передал [безвозмездно Киеву военную] технику на $300 млрд», — ответил американский лидер. Он оставил без уточнения суть вопроса.