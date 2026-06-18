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Дубль Кейна помог Англии обыграть Хорватию на старте ЧМ-2026

Сборная Англии нанесла поражение команде Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Англии нанесла поражение команде Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Матч группы L, проходивший в Арлингтоне (США), завершился со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн (12-я и 42-я минуты), также отличились Джуд Беллингем (47-я) и Маркус Рашфорд (85-я). У хорватов забитыми мячами отметились Мартин Батурина (36-я) и Петар Муса (45 + 5).

В следующем туре англичане сыграют с Ганой, а хорваты встретятся со сборной Панамы.

Ранее Кейн установил рекорд чемпионатов мира по числу голов, забитых с пенальти.

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