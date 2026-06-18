Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово из-за временных ограничений принимает и отправляет самолёты только по согласованию с соответствующими органами.
Об этом сообщает Росавиация.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.