Марочко: Киев эвакуирует из Краматорска пункты дислокации ВСУ

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины эвакуируют свои пункты временной и постоянной дислокации из Краматорска Донецкой Народной Республики в более защищенные места. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что киевский режим в ДНР форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска на фоне продвижения российских войск в Константиновке.
«По моей информации, в Краматорске есть ряд заглубленных защищенных командных пунктов — они продолжают оставаться в городах, в том числе и в Краматорске. Но некоторые ПВД (пункт временной дислокации — прим. ТАСС), которые там были и ППД (пункт постоянной дислокации — прим. ТАСС) сейчас выведены за пределы города в более безопасные районы», — сказал он.
Марочко уточнил, что эвакуированными из Краматорска силами Киев пытается стабилизировать фронт северо-западнее города.