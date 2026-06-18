Марочко: Киев эвакуирует из Краматорска пункты дислокации ВСУ

«По моей информации, в Краматорске есть ряд заглубленных защищенных командных пунктов — они продолжают оставаться в городах, в том числе и в Краматорске. Но некоторые ПВД (пункт временной дислокации — прим. ТАСС), которые там были и ППД (пункт постоянной дислокации — прим. ТАСС) сейчас выведены за пределы города в более безопасные районы», — сказал он.