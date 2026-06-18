Ужин Макрона и Трампа в Версале начался с трехчасовым опозданием

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Торжественный ужин президентов Франции и США Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа в Версальском дворце начался с трехчасовой задержкой из-за позднего прибытия американского лидера в Париж из Эвиан-ле-Бен, где он участвовал в саммите Группы семи (G7).
Как свидетельствует электронное табло аэропорта Орли, в ожидании Трампа были отложены прибывающие регулярные рейсы. Кроме того, была перекрыта магистраль, ведущая из аэропорта в Версаль.
У дворца Трампа встретили Макрон с женой Брижит. В меню ужина вошли ассорти из свинины, спаржа из долины Луары, цыплята «Бурбоннез», сыры из различных регионов Франции, а также шоколадный торт.
Устроители ужина не сообщили, будут ли подаваться гостям французские вина. Известно, что сам Трамп не употребляет алкогольные напитки, предпочитая кока-колу.
Ужин в исторической резиденции французских королей призван отметить 250-летие независимости США. Выбор Версаля местом трапезы связан с тем, что 3 сентября 1783 года именно в Версальском дворце между США и их союзниками, включая Францию, был подписан мирный договор с Великобританией, которым завершилась победоносная для Соединенных Штатов война за независимость. По версии французских СМИ, приглашением на ужин в Версаль Макрон стремился избежать досрочного отъезда Трампа с саммита «семерки».
В 2025 году в Канаде Трамп покинул саммит, не дожидаясь завершения встречи и не подписав проект совместного заявления лидеров G7.