Ужин Макрона и Трампа в Версале начался с трехчасовым опозданием

Ужин в исторической резиденции французских королей призван отметить 250-летие независимости США. Выбор Версаля местом трапезы связан с тем, что 3 сентября 1783 года именно в Версальском дворце между США и их союзниками, включая Францию, был подписан мирный договор с Великобританией, которым завершилась победоносная для Соединенных Штатов война за независимость. По версии французских СМИ, приглашением на ужин в Версаль Макрон стремился избежать досрочного отъезда Трампа с саммита «семерки».