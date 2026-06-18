Израиль еще не ознакомился с копией меморандума США и Ирана, пишут СМИ

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направили Израилю копию меморандума о взаимопонимании с Ираном.
«Израиль до сих пор не видел проект», — говорится в сообщении.
Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади ранее подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании.
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