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Израиль еще не ознакомился с копией меморандума США и Ирана, пишут СМИ

NBC: Израиль еще не ознакомился с меморандумом США и Ирана.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Правительство Израиля еще не ознакомилось с копией меморандума о взаимопонимании США с Ираном, утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направили Израилю копию меморандума о взаимопонимании с Ираном.

«Израиль до сих пор не видел проект», — говорится в сообщении.

Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади ранее подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании.

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