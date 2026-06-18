Трамп и Макрон поборолись на руках в Версале

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон после рукопожатия соединили руки в замок и устроили силовое состязание, на необычное приветствие лидеров обратило внимание РИА Новости.
Трамп на бронированном президентском автомобиле прибыл в Версаль, прилетев из Эвиана-ле-Бене. Макрон пошел встречать коллегу прямо к двери лимузина, оставив позади супругу Бриджит.
Классическое рукопожатие стороны сразу перевели в захват, сцепив правые ладони в замок, как делают профессиональные спортсмены. Борьба началась на стороне Франции, но американский лидер перехватил инициативу. Устанавливая доминирование, Трамп похлопал Макрона по плечу свободной рукой. Правую американский лидер притянул к себе. Демонстрируя превосходство, Трамп повторил маневр, снова прижав запястье Макрона к груди. Чтобы отыграть один балл, президенту Франции пришлось повернуть весь корпус. Когда Макрону, наконец, удалось притянуть запястье Трампа, он положил левую руку на спину американского лидера и они отправились приветствовать Бриджит.
В середине марта президент США заявил, что глава Франции скоро покинет своей пост. Срок полномочий Макрона истекает в мае 2027 года.