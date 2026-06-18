Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на чемпионатах мира

Нападающий Гарри Кейн, оформив дубль в матче первого тура группы L ЧМ-2026 против Хорватии, повторил достижение Гари Линекера по числу голов за сборную Англии на чемпионатах мира.
Напомним, матч группы L, проходивший в Арлингтоне (США), завершился со счётом 4:2 в пользу родоначальников футбола.
Таким образом, в активе форварда теперь десять голов на мундиалях. Столько же у Линекера, который долгое время единолично возглавлял рейтинг лучших английских бомбардиров в истории ЧМ.
Ранее Кейн установил рекорд чемпионатов мира по числу голов, забитых с пенальти.