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Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на чемпионатах мира

Нападающий Гарри Кейн, оформив дубль в матче первого тура группы L ЧМ-2026 против Хорватии, повторил достижение Гари Линекера по числу голов за сборную Англии на чемпионатах мира.

Нападающий Гарри Кейн, оформив дубль в матче первого тура группы L ЧМ-2026 против Хорватии, повторил достижение Гари Линекера по числу голов за сборную Англии на чемпионатах мира.

Напомним, матч группы L, проходивший в Арлингтоне (США), завершился со счётом 4:2 в пользу родоначальников футбола.

Таким образом, в активе форварда теперь десять голов на мундиалях. Столько же у Линекера, который долгое время единолично возглавлял рейтинг лучших английских бомбардиров в истории ЧМ.

Ранее Кейн установил рекорд чемпионатов мира по числу голов, забитых с пенальти.

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