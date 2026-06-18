Багаи: Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта

«В настоящее время можно утверждать, что документ полностью готов, так как он уже подписан», — подчеркнул Багаи.
Дипломат отметил, что данный меморандум должны были подписать президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп. При этом он указал на то, что нарушение подобных договоренностей влечет за собой более серьезные последствия, когда их подписывают главы государств.
При этом Тегеран по-прежнему намерен направить делегацию переговорщиков в Швейцарию, однако формальная церемония подписания документа не состоится, поскольку стороны уже завершили данную процедуру в электронном виде.
Накануне Трамп выразил мнение, что ограничение Ирана в наличии баллистических ракет было бы несправедливым.