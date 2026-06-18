Багаи: Иран и США подписали меморандум о завершении конфликта

Дипломат отметил, что данный меморандум должны были подписать президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп. При этом он указал на то, что нарушение подобных договоренностей влечет за собой более серьезные последствия, когда их подписывают главы государств.