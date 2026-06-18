Чехия не выполнила в 2025 году обязательство по обороне, заявил генсек НАТО

Бабиш добавил, что Чехия постарается выполнить свои обязательства перед альянсом в этом году, но его правительство борется с крупным дефицитом бюджета, вызванным чрезмерными расходами предыдущего правительства премьера Петра Фиалы. По словам Бабиша, его кабмин также полон решимости достичь новой цели НАТО — тратить на оборону 3,5% ВВП к 2035 году. Данный показатель был согласован лидерами альянса с участием Трампа в прошлом году на саммите в Гааге.