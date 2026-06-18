Чехия не выполнила в 2025 году обязательство по обороне, заявил генсек НАТО

ПРАГА, 18 июн — РИА Новости. Чехия, как и Словения с Албанией, не выполнили в 2025 году обязательное для государств-членов НАТО требование о выделении на оборонные расходы двух процентов ВВП, заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте, сообщило агентство ЧТК.
«Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Чехия, а также Словения и Албания, не выполнили в прошлом году свое обязательство тратить на оборону два процента ВВП. Но, по словам Рютте, чешское правительство прилагает все усилия для выполнения этого обязательства в 2026 году», — говорится в сообщении.
Однако чешский премьер Андрей Бабиш в недавнем интервью британской газете Financial Times (FT) заявил, что его страна вряд ли выполнит свое обязательство потратить в 2026 году на оборону два процента ВВП. При этом, по словам Бабиша, у него есть преимущество быть одним из последних сторонников президента США Дональда Трампа среди европейских лидеров.
Как отмечает ЧТК, европейские союзники готовятся к конфронтации с Трампом на саммите НАТО в Анкаре 7−8 июля. Они опасаются, что Трамп будет критиковать их за недостаточные объемы расходов на оборону и за слабую поддержку американо-израильской войны с Ираном.
«Я “трампист”. Я встречался с ним (с президентом США Дональдом Трампом — ред.) пять раз, и другие меня критиковали за это, но у нас (у Чехии — ред.) благодаря этому должно быть преимущество», — сказал Бабиш в интервью FT.
Бабиш добавил, что Чехия постарается выполнить свои обязательства перед альянсом в этом году, но его правительство борется с крупным дефицитом бюджета, вызванным чрезмерными расходами предыдущего правительства премьера Петра Фиалы. По словам Бабиша, его кабмин также полон решимости достичь новой цели НАТО — тратить на оборону 3,5% ВВП к 2035 году. Данный показатель был согласован лидерами альянса с участием Трампа в прошлом году на саммите в Гааге.
В свою очередь, глава чешского минобороны Яромир Зуна заявил в апреле, что, согласно оценке НАТО, заложенные в госбюджете расходы республики на оборону в этом году составят 1,78 процента ВВП, и, таким образом, не достигнут требуемого в альянсе показателя в два процента ВВП, отмечает ЧТК.