Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: главы Ирана и США уже могли подписать меморандум

Главы Ирана и США, предположительно, уже поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Главы Ирана и США, предположительно, уже поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Об этом сообщает ISNA.

По словам Багаи, предполагалось, что документ будет подписан электронно. Скорее всего, это уже сделано.

«Пока мы с вами говорим, предполагаю, что текст официально подписан президентами двух стран. Думаю, что он уже подписан», — заявил он.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под копией соглашения с Ираном во время ужина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше