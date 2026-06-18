МИД: главы Ирана и США уже могли подписать меморандум

Об этом сообщает ISNA.
По словам Багаи, предполагалось, что документ будет подписан электронно. Скорее всего, это уже сделано.
«Пока мы с вами говорим, предполагаю, что текст официально подписан президентами двух стран. Думаю, что он уже подписан», — заявил он.
Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под копией соглашения с Ираном во время ужина с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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