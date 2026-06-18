Трамп не ответил на вопрос о расширении поставок оружия Киеву

Также хозяин Белого дома высказал мнение, что положение ВСУ на поле боя в настоящее время является удовлетворительным. «Дела у них обстоят достаточно хорошо, они держатся. У них отличное оснащение, наше оснащение, не забывайте об этом», — заявил он. «Россия — большая страна. Намного больше в военном плане», — отметил американский президент.