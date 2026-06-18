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Трамп не ответил на вопрос о расширении поставок оружия Киеву

Президент США не дал прямого ответа на вопрос о возможном расширении объемов поставок вооружений Киеву.

Источник: AP 2024

Соответствующий вопрос был задан Трампу по прибытии в аэропорт Орли под Парижем после завершения саммита G7.

«Они платят за это. Я отправляю это в Европу. Европа за это платит. НАТО платит за это», — заявил американский лидер. При этом в очередой раз напомнив, что предыдущий президент передавал Украине вооружения бесплатно.

Также хозяин Белого дома высказал мнение, что положение ВСУ на поле боя в настоящее время является удовлетворительным. «Дела у них обстоят достаточно хорошо, они держатся. У них отличное оснащение, наше оснащение, не забывайте об этом», — заявил он. «Россия — большая страна. Намного больше в военном плане», — отметил американский президент.

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