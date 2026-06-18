Шойгу заявил о признаках подготовки цветной революции в Сербии

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о признаках, которые указывают на подготовку западными странами «цветной революции» в Сербии по сценарию, схожему с украинским евромайданом.
Государственный деятель отметил, что на первом этапе подобных процессов ключевой задачей их инициаторов является формирование и усиление массового общественного недовольства действиями властей.
Для этого используются современные PR-технологии, направленные на рост антиправительственных настроений и подрыв доверия к государственным институтам. В качестве примера Шойгу привел ситуацию в Сербии в 2025—2026 годах.
«Хотя они пока не привели к смене власти в Белграде, но содержат все признаки подготовки “цветной революции”, в том числе близкие к сценарию украинского евромайдана 2014 года», — написал он в колонке для «Известий».
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что протесты в стране, поддерживаемые оппозицией, организованы спецслужбами Запада. Он отметил, что происходящее в Белграде напоминает сценарий «цветных революций» на Украине, в Грузии, Белоруссии и Китае.