«Выстроились, как школьники, ожидающие автографа»: западные СМИ — о встрече Трампа с союзниками на саммите G7

«Встреча, посвящённая будущему Украины, должна была начаться в 9 утра, но прошло более получаса, а Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона нигде не было видно. В прямой трансляции Reuters можно было наблюдать, как Стармер стоит рядом с лидерами Канады и Японии, которые топчутся на месте и ведут светскую беседу. Слышно было, как британский премьер спрашивает: “У них что, встреча?” Если он имел в виду пропавших участников мероприятия, которые действительно проводили встречу, было ясно, что его не пригласили», — рассказывает газета.