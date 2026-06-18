Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на автобус с детьми

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом дать объективную оценку атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе федерального омбудсмена.
В обращениях содержится требование публично осудить действия ВСУ.
«Я обращаюсь к мировым правозащитным структурам: нельзя молчать, когда оружие направляют на автобус с детьми», — привела пресс-служба слова Лантратовой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RT, что Европа может вновь проигнорировать атаку ВСУ на автобус с детьми.
При этом представитель Кремля сказал, что российская сторона обязана продолжать рассказывать миру о терактах украинской армии, несмотря на попытки западных стран игнорировать происходящее.
ВСУ ударили дроном по автобусу с детьми, которые ехали из Гомеля в Геленджик. По последним данным, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов.
Погибла сопровождавшая детей женщина, гражданка Белоруссии. У неё остались две дочери.
СК России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми.