В России отреагировали на меморандум взаимопонимания между Ираном и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном не является окончательным документом. Трамп предупредил, что США могут вновь нанести удары по Ирану, если Тегеран не будет соблюдать условия соглашения.