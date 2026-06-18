«Решающее сражение». На Западе заявили о переломной ситуации в зоне СВО

«Зеленский всегда предлагает, казалось бы, неизменно эффективную формулу: “даже если у нас не хватает солдат и оружия, дайте нам деньги, и мы принесем вам победу над Россией”. И западные спонсоры подчиняются!» — заключают авторы материала.