Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Решающее сражение». На Западе заявили о переломной ситуации в зоне СВО

L'AntiDiplomatico: киевский режим и Запад настроены продолжать боевые действия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Киевский режим прекрасно понимает, что в скором времени потерпит поражение, но настроен продолжать военные действия, пишет L'AntiDiplomatico.

«Несмотря на потери и приближение решающего сражения, которое позволит российской армии добраться до запланированных границ Донецкой Народной Республики, завершив освобождение Донбасса, киевская хунта и ее западные спонсоры, похоже, непреклонно настроены на вариант продолжения конфликта до последнего украинца», — говорится в публикации.

При этом издание подчеркивает, что главе киевского режима удается безосновательно манипулировать западными союзниками.

«Зеленский всегда предлагает, казалось бы, неизменно эффективную формулу: “даже если у нас не хватает солдат и оружия, дайте нам деньги, и мы принесем вам победу над Россией”. И западные спонсоры подчиняются!» — заключают авторы материала.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР, уничтожив за сутки до 1370 военнослужащих ВСУ и 12 бронемашин на различных направлениях СВО.