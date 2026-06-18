МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Киевский режим прекрасно понимает, что в скором времени потерпит поражение, но настроен продолжать военные действия, пишет L'AntiDiplomatico.
«Несмотря на потери и приближение решающего сражения, которое позволит российской армии добраться до запланированных границ Донецкой Народной Республики, завершив освобождение Донбасса, киевская хунта и ее западные спонсоры, похоже, непреклонно настроены на вариант продолжения конфликта до последнего украинца», — говорится в публикации.
При этом издание подчеркивает, что главе киевского режима удается безосновательно манипулировать западными союзниками.
«Зеленский всегда предлагает, казалось бы, неизменно эффективную формулу: “даже если у нас не хватает солдат и оружия, дайте нам деньги, и мы принесем вам победу над Россией”. И западные спонсоры подчиняются!» — заключают авторы материала.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР, уничтожив за сутки до 1370 военнослужащих ВСУ и 12 бронемашин на различных направлениях СВО.