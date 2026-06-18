Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Макрон устроили борьбу на руках в ходе встречи в Версале

Трамп и Макрон поборолись на руках в ходе встречи в Версале.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон после традиционного рукопожатия перешли к силовому состязанию, сцепив руки в замок.

Трамп прибыл в Версаль на бронированном автомобиле после визита в Эвиан-ле-Бен. Макрон лично встретил американского лидера у двери лимузина, оставив супругу Бриджит позади.

Сцепив правые ладони в замок, лидеры начали силовую борьбу, напоминающую действия профессиональных спортсменов. Изначально инициатива принадлежала французской стороне, однако затем Трамп перехватил лидерство, похлопав Макрона по плечу свободной рукой. Затем американский президент повторил свой прием, оказывая давление на запястье французского коллеги.

После того как Макрону удалось прижать руку Трампа к груди, он положил левую ладонь на спину американского лидера, и они вместе направились к Бриджит для приветствия.

Напомним, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин не позволил Трампу силой перетянуть рукопожатие на себя и доминировать в этом жесте.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше