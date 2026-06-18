В ЕС обсуждают пересмотр выданных россиянам виз и ВНЖ

По его словам, речь может идти о россиянах, которые ранее работали в российских компаниях, заявляли о поддержке СВО или не поддерживали местный политический курс. Такие случаи могут рассматривать отдельно, говорит инсайдер. В качестве официального обоснования для подобных мер могут указать «соображения безопасности». При этом конкретных решений по пересмотру уже выданных документов страны ЕС пока не приняли.