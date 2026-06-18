Качиньский прокомментировал задержание польских активистов в Германии

Лидер польской оппозиционной партии Ярослав Качиньский резко высказался о действиях немецких властей после задержания польских граждан в Берлине. Как сообщает ТАСС, политик заявил, что в политическом плане Польша может ожидать от Германии лишь «ножа в спину».