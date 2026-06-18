Качиньский прокомментировал задержание польских активистов в Германии

Лидер польской оппозиционной партии Ярослав Качиньский резко высказался о действиях немецких властей после задержания польских граждан в Берлине. Как сообщает ТАСС, политик заявил, что в политическом плане Польша может ожидать от Германии лишь «ножа в спину».
Качиньский связал произошедшее с историческими противоречиями в отношениях между двумя странами. По его мнению, Германия не смогла полностью преодолеть наследие своего прошлого и изменить отношение к полякам.
Инцидент произошел 16 июня в Берлине. Несколько польских граждан приняли участие в демонстрации, после чего попытались установить деревянный крест рядом с памятным камнем, посвященным жертвам нацистской оккупации Польши.
После этого вмешались сотрудники немецкой полиции. По имеющимся данным, правоохранители повалили участников акции на землю и применили к ним наручники.
Случившееся вызвало резонанс в Польше. Уже вечером того же дня возле здания посольства Германии в Варшаве прошла акция протеста.
Участниками пикета стали представители польского националистического объединения Движение защиты границ, которые выразили несогласие с действиями немецких правоохранительных органов.
Высказывание Качиньского стало одной из наиболее жестких политических реакций на произошедшее и прозвучало на фоне продолжающейся общественной дискуссии в Польше вокруг обстоятельств задержания участников берлинской акции и действий германской полиции.
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