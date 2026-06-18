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Суд в Москве продлил арест украинскому летчику Шиманскому

Суд продлил арест пилоту ВСУ Шиманскому, обвиняемому в убийстве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей пилоту малой авиации Вооружённых сил Украины Дмитрию Шиманскому*, сообщил РИА Новости адвокат Шиманского* Михаил Боровский.

«Защита настаивала на отказе, указывая на отсутствие активных следственных действий с марта этого года», — заявил собеседник агентства.

Как следует из судебных материалов, Шиманскому* предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании преступного сообщества, убийстве, похищении человека, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, превышении должностных полномочий, грабеже и нелегальном пересечении российской границы. Конкретные обстоятельства инкриминируемых деяний пока не разглашаются.

Ранее, в марте 2025 года, Шиманский* уже был осуждён 2-м Западным окружным судом на 26 лет лишения свободы. По тому же делу проходил ещё один украинский лётчик Александр Морозов*, получивший 22 года колонии.

О задержании обоих пилотов ФСБ сообщала в июне 2023 года. По данным следствия, в начале 2023 года оба вступили в группу малой авиации, сформированную по приказу начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*, планировавшего с помощью нового формирования совершать теракты на территории России. По его замыслу, летчики должны были доставлять оружие и взрывчатку агентам ВСУ из числа россиян, а также подвергать бомбежкам выборочные цели на территории РФ.

Адвокаты Шиманского* неоднократно пытались добиться признания его военнопленным, однако суд эти требования отклонил.

*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.