Взрывы прогремели в Киеве и Полтаве.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве прогремел взрыв… взрывы также звучат в Полтаве», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в Чернигове на севере Украины.
Взрывы прогремели в Киеве и Полтаве.
Взрывы прогремели в Киеве и Полтаве.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве прогремел взрыв… взрывы также звучат в Полтаве», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в Чернигове на севере Украины.