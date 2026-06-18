Семак: европейские турниры — приятный бонус, но можно жить и без этого

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил влияние отстранения российских клубов и сборных от международных турниров на развитие игроков.
"Я думаю, что у нас очень интересный чемпионат, чемпионат России по футболу. Есть и Кубок России, а европейские турниры, если мы берём клубный уровень, то это такой приятный бонус — проверить себя, посмотреть, как развивается наш футбол клубный…
Я думаю, что можем жить без этого, но хотелось бы, чтобы рано или поздно мы всё-таки были ближе и смогли принимать участие в такого рода турнирах", — сказал специалист в эфире Радио Sputnik.
Говоря о матчах сборных на международной арене, Семак отметил, что они позволяют оценивать уровень и состояние команды на фоне сильнейших национальных команд мира. При этом специалист добавил, что без подобных турниров можно обходиться, однако выразил надежду, что в будущем российские сборные смогут вернуться к участию в соревнованиях.
Российские сборные и клубы были исключены из соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА практически сразу после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.
Ранее Семак поделился мнением о влиянии политики на спорт.