В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

«Киев — воздушная тревога. Взрыв прогремел в Киеве. Повторный взрыв в столице», — говорится в сообщении.
Согласно карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует как минимум в 10 областях.
Ранее в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа. В селе Москалёвка пролетел самолёт, после чего раздался взрыв. По данным СМИ, разбился истребитель МиГ-29. В результате погибли двое пилотов.
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