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Дмитриев оценил подписание меморандума между Ираном и США

Дмитриев позитивно оценил подписание меморандума между США и Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, выразил одобрение в связи с подписанием меморандума между Ираном и Соединенными Штатами, охарактеризовав это событие как позитивное.

В ночь на четверг, 18 июня, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о достижении соглашения и подписании меморандума, направленного на урегулирование конфликта между двумя странами.

«Хорошо», — отметил Дмитриев на своей официальной странице в соцсети Х*, комментируя подписание данного документа.

Накануне он также сообщил, что визит американской делегации в Россию может состояться в ближайшее время.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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