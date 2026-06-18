Дмитриев оценил подписание меморандума между Ираном и США

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, выразил одобрение в связи с подписанием меморандума между Ираном и Соединенными Штатами, охарактеризовав это событие как позитивное.