Дмитриев оценил подписание меморандума между Ираном и США

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, выразил одобрение в связи с подписанием меморандума между Ираном и Соединенными Штатами, охарактеризовав это событие как позитивное.
В ночь на четверг, 18 июня, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о достижении соглашения и подписании меморандума, направленного на урегулирование конфликта между двумя странами.
«Хорошо», — отметил Дмитриев на своей официальной странице в соцсети Х*, комментируя подписание данного документа.
Накануне он также сообщил, что визит американской делегации в Россию может состояться в ближайшее время.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.