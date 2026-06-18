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Внешний долг России в апреле снизился на 4,2 миллиарда долларов

Внешний госдолг России в апреле сократился на рекордные 4,2 миллиарда долларов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась сразу на 4,2 миллиарда долларов — это максимум за все время ведения статистики, подсчитало РИА Новости по данным Минфина.

Так, по итогам марта российской госдолг перед нерезидентами составил 61,1 миллиарда долларов, а в конце апреля — 58,9 миллиарда долларов. В результате он сократился сразу на 4,2 миллиарда долларов.

Настолько быстро внешние обязательства государства не сокращались последние как минимум 15 лет. Предыдущий максимум был в июле 2018 года — тогда они уменьшились на 3,6 миллиарда долларов.

Как отмечал президент России Владимир Путин в начале июня, уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.

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