Внешний долг России в апреле снизился на 4,2 миллиарда долларов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Задолженность России перед внешними кредиторами в апреле уменьшилась сразу на 4,2 миллиарда долларов — это максимум за все время ведения статистики, подсчитало РИА Новости по данным Минфина.
Так, по итогам марта российской госдолг перед нерезидентами составил 61,1 миллиарда долларов, а в конце апреля — 58,9 миллиарда долларов. В результате он сократился сразу на 4,2 миллиарда долларов.
Настолько быстро внешние обязательства государства не сокращались последние как минимум 15 лет. Предыдущий максимум был в июле 2018 года — тогда они уменьшились на 3,6 миллиарда долларов.
Как отмечал президент России Владимир Путин в начале июня, уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности.