Фидан: Анкара и Москва продолжат усилия для укрепления двусторонних связей

СТАМБУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Турция и Россия продолжат совместные усилия для укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам двухдневного визита в РФ, который состоялся 16−17 июня.
«Отношения между Турцией и Россией, уходящие корнями в историю, и в настоящее время развивающиеся на основе воли, проявляемой нашим президентом [Тайипом Эрдоганом] и уважаемым [президентом РФ Владимиром] Путиным, а также прочного экономического взаимодействия и человеческих связей, имеют важнейшее значение для международной безопасности, стабильности и процветания. Мы продолжим совместные усилия для укрепления сотрудничества между нашими странами», — написал Фидан в X.
По его словам, визит предоставил возможность провести многочисленные встречи в Москве и в Казани и всесторонне обсудить двусторонние связи. «На встрече с президентом РФ Путиным я передал ему послания нашего президента. Мы имели возможность услышать его оценки по региональным вопросам. В ходе наших всесторонних консультаций с министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым, на встречах с советником господина Путина Игорем Левитиным, [помощником президента РФ] главным переговорщиком по Украине Владимиром Мединским, главой “Роснефти” Игорем Сечиным, секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу, директорами ФСБ и СВР Александром Бортниковым и Сергеем Нарышкиным, а также с начальником ГРУ Игорем Костюковым мы обсудили области, в которых можем развивать двустороннее сотрудничество, оценили региональную проблематику», — отметил глава МИД.
«Как Турция, мы надеемся, что война между Россией и Украиной будет урегулирована за столом переговоров. В этом контексте мы еще раз подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку, включая организацию последующих переговоров. Кроме того, мы вновь выразили поддержку усилиям по установлению мира и процветания на Южном Кавказе. В этой связи мы считаем, что платформа регионального сотрудничества “3+3” обладает значительным потенциалом», — подчеркнул Фидан.