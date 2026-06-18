Фидан: Анкара и Москва продолжат усилия для укрепления двусторонних связей

По его словам, визит предоставил возможность провести многочисленные встречи в Москве и в Казани и всесторонне обсудить двусторонние связи. «На встрече с президентом РФ Путиным я передал ему послания нашего президента. Мы имели возможность услышать его оценки по региональным вопросам. В ходе наших всесторонних консультаций с министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым, на встречах с советником господина Путина Игорем Левитиным, [помощником президента РФ] главным переговорщиком по Украине Владимиром Мединским, главой “Роснефти” Игорем Сечиным, секретарем Совета Безопасности Сергеем Шойгу, директорами ФСБ и СВР Александром Бортниковым и Сергеем Нарышкиным, а также с начальником ГРУ Игорем Костюковым мы обсудили области, в которых можем развивать двустороннее сотрудничество, оценили региональную проблематику», — отметил глава МИД.